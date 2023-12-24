Edinilen bilgiye göre Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan piyade uzman çavuşlar Abdulkadir İyem ve Ahmet Arslan ile piyade sözleşmeli erler Semih Yılmaz, Cebrail Dündar, Kemal Aslan ve Enis Budak'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.
24 Aralık 2023 Pazar 17:17:00 - Güncelleme:24 Aralık 2023 Pazar 17:17:00
Başkan Erdoğan'dan şehit askerler için taziye mesajı
Başkan Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki çatışmada şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.
- Yurt genelinde 18 bini aşkın sürücüye işlem uygulandı
- Ardahan'da okullara kar engeli
- Başkan Erdoğan'dan şehit askerler için taziye mesajı
- Bütçe görüşmeleri tamamlandı
- Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! Öldürülen terörist sayısı 30'a yükseldi
- Bakan Uraloğlu duyurdu! "Yolcu sayısında yüzde 21 artış olacak"