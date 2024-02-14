Başkan Erdoğan'dan şehit askerin ailesine başsağlığı mesajı
Kaynak: AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel'in ailesine taziye mesajı gönderdi.
Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Hakkari-Şırnak yolunda personel ve malzeme sevki esnasındaki kazada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel'in ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.
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