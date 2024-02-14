Başkan Erdoğan'dan şehit askerin ailesine başsağlığı mesajı

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Hakkari-Şırnak yolunda personel ve malzeme sevki esnasındaki kazada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel'in ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.