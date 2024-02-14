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Başkan Erdoğan'dan şehit askerin ailesine başsağlığı mesajı
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14 Şubat 2024 Çarşamba 15:34:00 - Güncelleme:14 Şubat 2024 Çarşamba 15:34:00

Başkan Erdoğan'dan şehit askerin ailesine başsağlığı mesajı

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel'in ailesine taziye mesajı gönderdi.

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Hakkari-Şırnak yolunda personel ve malzeme sevki esnasındaki kazada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel'in ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.

Etiketler : recep tayyip erdoğan şehit asker adem kel başsağlığı mesajı
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