31 Mayıs 2021 Pazartesi 00:13:00 - Güncelleme:31 Mayıs 2021 Pazartesi 00:13:00
Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine taziye mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, teröristlerce şehit edilen Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Eren-15 Operasyonu'nda Ağrı-Doğubayazıt'ta teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Keleş'in ailesine bir mesaj göndererek, taziye dileklerini iletti.
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