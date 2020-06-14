Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine taziye mesajı
Başkan Erdoğan, İdlib'deki saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü Hatay Devlet Hastanesinde şehit olan Mağat'ın ailesine taziye mesajı gönderdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 5 Haziran'da İdlib'de teröristlerce zırhlı ambulans aracına yapılan saldırının ardından tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş İdris Mağat'ın ailesine başsağlığı diledi.
Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib'deki saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü Hatay Devlet Hastanesinde şehit olan Mağat'ın ailesine taziye mesajı gönderdi.
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