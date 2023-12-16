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Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
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16 Aralık 2023 Cumartesi 14:23:00 - Güncelleme:16 Aralık 2023 Cumartesi 14:23:00

Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

Kaynak: AA

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Başkan Erdoğan, şehit Jandarma Uzman Çavuş Musab Hacıömer Elmas için başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde trafik kazası sonrası tedavi gördüğü hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Musab Hacıömer Elmas'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Etiketler : recep tayyip erdoğan bolu trafik kazası şehit
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