15 Aralık 2023 Cuma 17:49:00 - Güncelleme:15 Aralık 2023 Cuma 17:49:00
Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
Kaynak: AA
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Fatih Yetişen'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bitlis'te meydana gelen silah kazası sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Fatih Yetişen'in ailesine mesaj göndererek taziye dileklerini iletti.
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