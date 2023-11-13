Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
Kaynak: AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da şehit olan polis memuru Lütfü Baykar'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Alınan bilgiye göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit polis memuru Baykar'ın ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.
Baykar, Maltepe ilçesindeki görevi sırasında hafriyat kamyonunun çarpması sonucu ağır yaralanmış, tedavi gördüğü hastanede şehit olmuştu.
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