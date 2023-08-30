30 Ağustos 2023 Çarşamba 15:15:00 - Güncelleme:30 Ağustos 2023 Çarşamba 15:15:00
Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
Kaynak: AA
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Buğra Çalgay'ın ailesine başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde meydana gelen araç kazası sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Çalgay'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
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