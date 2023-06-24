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Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
24 Haziran 2023 Cumartesi 17:42:00 - Güncelleme:24 Haziran 2023 Cumartesi 17:42:00

Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düşen Özcan Kaya'nın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde, 15 Haziran'da teröristlerce yapılan taciz atışı sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan piyade sözleşmeli er Özcan Kaya'nın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Başkan Erdoğan, 15 Haziran'da teröristlerin taciz atışı sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Kaya'nın ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.

Etiketler : recep tayyip erdoğan pençe kilit operasyonu şehit özcan kaya başsağlığı mesajı
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