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11 Haziran 2023 Pazar 13:04:00 - Güncelleme:11 Haziran 2023 Pazar 13:04:00

Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da şehit olan komiser yardımcısı Selim Sarıkaya'nın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Edinilen bilgiye göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesi Hatay'da geçici olarak görev yaptığı sırada şehit olan Sarıkaya'nın ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.

Etiketler : recep tayyip erdoğan hatay şehit selim sarıkaya başsağlığı mesajı
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