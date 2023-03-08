08 Mart 2023 Çarşamba 14:17:00 - Güncelleme:08 Mart 2023 Çarşamba 14:17:00
Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
Kaynak: AA
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Başkan Erdoğan, Kahramanmaraş'ta şehit olan Jandarma Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu'nun ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Kahramanmaraş'ta helikopteri kalkış için yönlendirdiği esnada, pervanenin çarpması sonucu şehit olan Adalıoğlu'nun ailesine başsağlığı diledi.
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