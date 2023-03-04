Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
Kaynak: AA
Başkan Erdoğan, şehit polis memuru Hıdır Canoluk'un ailesine başsağlığı diledi.
Alınan bilgiye göre, Başkan Erdoğan, Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde trafik uygulama noktasında bir aracın çarpması sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede yapılan müdahalelere rağmen şehit olan polis memuru Hıdır Canoluk'un ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
- "Sporun ruhuna aykırı provokatif girişimlere müsaade edilmeyecek"
- AFAD'dan depremden etkilenen illerin acil yardım ödeneklerine ilişkin açıklama
- Hatay'da afetzedelere su dağıtımı aralıksız sürüyor
- İznik Gölü kuruyor! Çekilme korkutucu boyuta ulaştı
- Şanlıurfa'da 6 katlı bina yıkıldı!
- Bursaspor-Amedspor maçında açılan pankartlara ilişkin açıklama