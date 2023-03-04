Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

Alınan bilgiye göre, Başkan Erdoğan, Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde trafik uygulama noktasında bir aracın çarpması sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede yapılan müdahalelere rağmen şehit olan polis memuru Hıdır Canoluk'un ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.