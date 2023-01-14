Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bölücü terör örgütü mensuplarınca dün bir üs bölgesine açılan taciz ateşi sonucunda ağır yaralanan Tankçı Uzman Çavuş Kurt'un hastaneye sevk edilerek tedavisine başlandığı belirtildi.

Kurt'un, müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu aktarılan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesine yer verildi.

Şehit Uzman Çavuş Selçuk Kurt'un ailesine şehadet haberi verildi

Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde teröristlerce bir üs bölgesine açılan taciz ateşinde ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Tankçı Uzman Çavuş Selçuk Kurt'un Mersin'deki ailesine şehadet haberi verildi.

Askeri yetkililer, şehit Selçuk Kurt'un şehadet haberini, Toroslar ilçesi Yalınayak Mahallesi'nde yaşayan eşi Ebru Kurt'a verdi.

Şehidin evine ve çevreye Türk bayrakları asıldı, evin önüne taziye çadırı kuruldu.

Haberin ardından taziye çadırına gelen şehidin yakınları ve komşuları ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ŞEHİT AİLESİNE BAŞSAĞLIĞI MESAJI



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde terör örgütü mensuplarınca yapılan havan saldırısı sonucu yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Tankçı Uzman Çavuş Selçuk Kurt'un ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.