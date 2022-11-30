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30 Kasım 2022 Çarşamba 10:49:00 - Güncelleme:30 Kasım 2022 Çarşamba 10:49:00

Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

Kaynak: AA

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Başkan Erdoğan, Pençe-Kilit Hareket bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşinde yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Hareket bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşinde yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Edinilen bilgiye göre Erdoğan, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşinde yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit'in ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.

Etiketler : recep tayyip erdoğan şehit başsağlığı mesajı
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