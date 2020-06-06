06 Haziran 2020 Cumartesi 14:04:00 - Güncelleme:06 Haziran 2020 Cumartesi 14:04:00
Başkan Erdoğan'dan, şehit ailesine başsağlığı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit Uzman Onbaşı Ercan Zengin'in ailesine başsağlığı dileklerini iletti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit Uzman Onbaşı Ercan Zengin'in ailesine başsağlığı dileklerini iletti.
Alınan bilgiye göre, Erdoğan, İdlib'de zırhlı ambulans aracına yapılan saldırı sonucu şehit olan Zengin'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
- Başkan Erdoğan'dan, şehit ailesine başsağlığı
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