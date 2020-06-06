Başkan Erdoğan'dan, şehit ailesine başsağlığı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit Uzman Onbaşı Ercan Zengin'in ailesine başsağlığı dileklerini iletti.



Alınan bilgiye göre, Erdoğan, İdlib'de zırhlı ambulans aracına yapılan saldırı sonucu şehit olan Zengin'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.