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21 Kasım 2023 Salı 13:51:00 - Güncelleme:21 Kasım 2023 Salı 13:51:00

Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine bağsağlığı

Kaynak: AA

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Başkan Erdoğan, Piyade Üsteğmen Abdullah Köse'nin ailesine başsağlığı diledi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düşen Piyade Üsteğmen Abdullah Köse'nin ailesine taziye dileklerini iletti.

Edinilen bilgiye göre Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla temas sonucu şehit olan Piyade Üsteğmen Abdullah Köse'nin ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Etiketler : başkan erdoğan şehit taziye
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