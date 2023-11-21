Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine bağsağlığı
Kaynak: AA
Başkan Erdoğan, Piyade Üsteğmen Abdullah Köse'nin ailesine başsağlığı diledi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düşen Piyade Üsteğmen Abdullah Köse'nin ailesine taziye dileklerini iletti.
Edinilen bilgiye göre Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla temas sonucu şehit olan Piyade Üsteğmen Abdullah Köse'nin ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
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