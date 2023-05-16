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16 Mayıs 2023 Salı 18:36:00 - Güncelleme:16 Mayıs 2023 Salı 18:36:00

Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

Kaynak: TRT Haber

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak Bestler Dereler Bölgesi'nde çıkan çatışmadan şehit olan 3 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak Bestler Dereler Bölgesi'nde bölücü terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen operasyon sırasında çıkan çatışmada şehit düşen 3 Jandarma için başsağlığı mesajı yayımladı.

Başkan Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Kahramanlarımızın ailelerine sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Bölücü terör örgütü PKK ve uzantılarına karşı mücadelemizi sınırlarımız içinde ve dışında kararlılıkla sürdürecek, son terörist de bertaraf edilene kadar durmayacağız."

Etiketler : Başkan Erdoğan Şırnak şehit aileleri
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