Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı
Kaynak: TRT Haber
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak Bestler Dereler Bölgesi'nde çıkan çatışmadan şehit olan 3 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak Bestler Dereler Bölgesi'nde bölücü terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen operasyon sırasında çıkan çatışmada şehit düşen 3 Jandarma için başsağlığı mesajı yayımladı.
Başkan Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Kahramanlarımızın ailelerine sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Bölücü terör örgütü PKK ve uzantılarına karşı mücadelemizi sınırlarımız içinde ve dışında kararlılıkla sürdürecek, son terörist de bertaraf edilene kadar durmayacağız."
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