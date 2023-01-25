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25 Ocak 2023 Çarşamba 12:20:00 - Güncelleme:25 Ocak 2023 Çarşamba 12:20:00

Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

Kaynak: TRT Haber

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit istihkam Uzman Çavuş Muammer Ay ile Ulaştırma Sözleşmeli Er Ali Arslan'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

Erdoğan, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki trafik kazasında şehit olan Muammer Ay ve Ali Arslan'ın ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.

Askeri aracın devrilmesi sonucu şehit oldular

Türkiye-İran sınırındaki güvenlik duvarının bulunduğu yolda arama tarama faaliyeti yapan askeri araç, kar ve buzlanma nedeniyle şarampole devrilmişti.

Ağır yaralanan Uzman Çavuş Muammer Ay ve Ulaştırma Sözleşmeli Er Ali Arslan, kaldırıldıkları hastanede şehit olmuştu.

Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatmıştı.

Etiketler : recep tayyip erdoğan şehit muammer ay ali arslan başsağlığı
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