Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı
Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit istihkam Uzman Çavuş Muammer Ay ile Ulaştırma Sözleşmeli Er Ali Arslan'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.
Erdoğan, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki trafik kazasında şehit olan Muammer Ay ve Ali Arslan'ın ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.
Askeri aracın devrilmesi sonucu şehit oldular
Türkiye-İran sınırındaki güvenlik duvarının bulunduğu yolda arama tarama faaliyeti yapan askeri araç, kar ve buzlanma nedeniyle şarampole devrilmişti.
Ağır yaralanan Uzman Çavuş Muammer Ay ve Ulaştırma Sözleşmeli Er Ali Arslan, kaldırıldıkları hastanede şehit olmuştu.
Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatmıştı.
- Hudut Kartalları'ndan geçit yok
- "Özellikle kara yolları bizim vazgeçilmezimiz"
- Pentagon, Ukrayna için top mermisi üretimini yüzde 500 artıracak
- Zeytinyağı işletmelerinin çevreye olumsuz etkilerini azaltacak genelge yürürlüğe girdi
- Yılın ilk MGK toplantısı sona erdi
- Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem