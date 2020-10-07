Başkan Erdoğan'dan şehidimizin ailesine başsağlığı mesajı
Kaynak: AA
Başkan Erdoğan, trafik kazasında şehit olan askerimiz Uzman Çavuş Orkun Eyice'nin ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.
Başkan Erdoğan, trafik kazasında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Orkun Eyice'nin ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, trafik kazasında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Orkun Eyice'nin ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Edinilen bilgiye göre Erdoğan, Kocaeli'de görev dönüşü meydana gelen trafik kazasında şehit olan Eyice'nin ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.
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