Başkan Erdoğan'dan şehidimizin ailesine başsağlığı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pençe Kaplan Operasyonu'nda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Recep Yüksel'in ailesine başsağlığı diledi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pençe Kaplan Operasyonu'nda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Recep Yüksel'in ailesine başsağlığı diledi.
Şehit Uzman Onbaşı Recep Yüksel, Manisa'da son yolculuğuna uğurlandı
Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Recep Yüksel'in (26) cenazesi, memleketi Manisa'nın Ahmetli ilçesinde toprağa verildi.
Hava yolu ile Akhisar ilçesindeki askeri havaalanına getirilen şehit Yüksel'in Türk Bayrağı'na sarılı naaşı, helallik alınması için Gökkaya Mahallesi'ndeki baba evine götürüldü.
Şehidin naaşı daha sonra mahalle kabristanlığında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Cenaze namazına, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, AK Parti Manisa milletvekilleri Mehmet Ali Özkan, Semra Kaplan Kıvırcık, CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Palabıyık, Ahmetli Kaymakam Vekili Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, Ahmetli Belediye Başkanı Ahmet Alhan, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım ve protokol üyeleri katıldı.
Bu arada, cenaze töreninde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu adına gönderilen çelenkteki karanfillerin kağıttan yapılmış olması dikkati çekti.
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