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14 Mart 2024 Perşembe 22:37:00 - Güncelleme:14 Mart 2024 Perşembe 22:37:00

Başkan Erdoğan'dan seçim sonrası kritik diplomasi trafiği! Putin ve Sisi Türkiye'ye geliyor

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31 Mart seçimleri sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı yoğun diplomasi trafiği bekliyor. Nisan ayında Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve Rusya Devlet Başkanı Putin'i ağırlayacak. Başkan Erdoğan 12 yıl sonra ise Irak'a resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Türkiye yerel seçimlere sayılı günler kaldı.

Seçimde kritik viraja girilirken Başkan Recep Tayyip Erdoğan bizzat sahada mitingler yaparak adayları için destek istiyor.

Yerel seçim mesaisi yapan Erdoğan, 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlerin ardından hem yabancı konuklarını ağırlayacak, ayrıca yurtdışı ziyaretlerinde de bulunacak.

IRAK'A 12 YIL ARADAN SONRA İLK ZİYARET GERÇEKLEŞECEK

Başkan Erdoğan'ın en dikkat çeken yurtdışı ziyaretlerinin başında Irak ziyareti geliyor.

Erdoğan, en son 2012'de Başbakanlığı döneminde gittiği Bağdat'ı Cumhurbaşkanı olarak ziyaret edecek.

Nisan ayının son haftalarında gerçekleşmesi planlanan ziyaretin başlıca gündemi terörle mücadele olacak.

PUTİN İLE KRİTİK GÖRÜŞME GERÇEKLEŞECEK

Başkan Erdoğan ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ağırlayacak.

Yerel seçimlerden hemen sonra gerçekleşmesi düşünülen kritik ziyarette ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konular ve tahıl koridoru masada olacak.

Rusya- Ukrayna savaşındaki son durum, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulması, Trakya'ya kurulacak enerji merkezi, Akkuyu Nükleer Santrali ve dış ticaret gibi konuların üzerinde durulacak.

SİSİ İLE GÖRÜŞMEDE GAZZE KONUSU ELE ALINACAK

Seçimlerden sonra beklenen bir diğer konuk ise Mısır Cumhurbaşkanı Sisi.

Erdoğan ve Sisi, Ankara'da Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyine başkanlık edecek.

Nisan ayındaki ziyarette ikili ülke ilişkilerinin yanı sıra, Gazze'deki son durum masaya yatırılacak.

YUNANİSTAN BAŞBAKANI MİÇOTAKİS'TEN İADE-İ ZİYARET

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in iade-i ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyor.

Mayıs ayındaki ziyarette ikili ilişkiler, ticaret, iletişim kanallarını açık tutma, gerilimi azaltmak için askeri güven artırıcı önlemler gözden geçirilecek.

Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan Putin Sisi Miçotakis Mısır Rusya
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