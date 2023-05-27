Başkan Erdoğan'dan seçim mesajı: Oylarımızla Türkiye Yüzyılı'nı başlatalım
Başkan Erdoğan seçim mesajında "Oylarımızla Türkiye Yüzyılı'nı başlatalım." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı seçim mesajında şu ifadeleri kullandı:
Milletimin her bir ferdine sesleniyorum: Sensiz Olmaz!
Yarın, Büyük Türkiye Zaferi için hep beraber sandığa gidelim. 14 Mayıs'ta Meclis'te tecelli eden iradeyi bu kez çok daha güçlü bir şekilde Cumhurbaşkanlığına yansıtalım.
Oylarımızla Türkiye Yüzyılı'nı başlatalım.
Milletimin her bir ferdine sesleniyorum: Sensiz Olmaz!— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 27, 2023
Yarın, Büyük Türkiye Zaferi için hep beraber sandığa gidelim. 14 Mayıs'ta Meclis'te tecelli eden iradeyi bu kez çok daha güçlü bir şekilde Cumhurbaşkanlığına yansıtalım.
Oylarımızla Türkiye Yüzyılı'nı başlatalım.
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