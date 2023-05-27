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27 Mayıs 2023 Cumartesi 09:26:00 - Güncelleme:27 Mayıs 2023 Cumartesi 09:26:00

Başkan Erdoğan'dan seçim mesajı: Oylarımızla Türkiye Yüzyılı'nı başlatalım

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Başkan Erdoğan seçim mesajında "Oylarımızla Türkiye Yüzyılı'nı başlatalım." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı seçim mesajında şu ifadeleri kullandı:

Milletimin her bir ferdine sesleniyorum: Sensiz Olmaz!

Yarın, Büyük Türkiye Zaferi için hep beraber sandığa gidelim. 14 Mayıs'ta Meclis'te tecelli eden iradeyi bu kez çok daha güçlü bir şekilde Cumhurbaşkanlığına yansıtalım.

Oylarımızla Türkiye Yüzyılı'nı başlatalım.

Etiketler : recep tayyip erdoğan seçim mesaj
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