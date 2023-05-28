28 Mayıs 2023 Pazar 23:31:00 - Güncelleme:28 Mayıs 2023 Pazar 23:31:00
Başkan Erdoğan'dan seçim mesajı: Büyük Türkiye Zaferi ile başlasın Türkiye Yüzyılı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden "Büyük Türkiye Zaferi ile başlasın Türkiye Yüzyılı" mesajını paylaştı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Büyük Türkiye Zaferi ile. Başlasın Türkiye Yüzyılı" ifadelerini kullandı.
Büyük Türkiye Zaferi ile... — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 28, 2023
BAŞLASIN TÜRKİYE YÜZYILI! ����
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