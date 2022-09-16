Başkan Erdoğan'dan Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi paylaşımı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet ve Hükümet Başkanları Konseyi 22. Zirvesi ile ilgili paylaşımda bulundu.
Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Özbekistan'da gerçekleştirilen Şanghay İşbirliği Teşkilatı Devlet ve Hükümet Başkanları Konseyi 22. Zirvesi'nde dostlarımızla bir araya gelmekten memnuniyet duyduk. Teşkilat ile iş birliğimizi müşterek çabalarımızla çok daha yukarıya çıkaracağımıza yürekten inanıyoruz." ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan'ın paylaşımında zirvede liderlerle yaptığı görüşmelerin görüntülerini içeren video da yer aldı.
Özbekistan'da gerçekleştirilen Şanhay İşbirliği Teşkilatı Devlet ve Hükûmet Başkanları Konseyi 22. Zirvesi'nde dostlarımızla bir araya gelmekten memnuniyet duyduk.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 16, 2022
Teşkilat ile iş birliğimizi müşterek çabalarımızla çok daha yukarıya çıkaracağımıza yürekten inanıyoruz. ���� pic.twitter.com/bIJAUzmdZE