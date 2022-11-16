Başkan Erdoğan'dan Rusya açıklaması: Dünyadan izole etmenin maliyeti sınırsız olur

G20 Liderler Zirvesi için Endonezya'nın Bali adasında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gazetecinin "Rusya'yı dünyadan izole etmenin maliyeti hakkında düşünceniz ne olur?" sorusuna, "Maliyeti sınırsız olur" yanıtını verdi.