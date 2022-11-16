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16 Kasım 2022 Çarşamba 10:49:00 - Güncelleme:16 Kasım 2022 Çarşamba 10:49:00

Başkan Erdoğan'dan Rusya açıklaması: Dünyadan izole etmenin maliyeti sınırsız olur

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'yı dünyadan izole etmenin maliyetinin sınırsız olacağını ifade etti.

G20 Liderler Zirvesi için Endonezya'nın Bali adasında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gazetecinin "Rusya'yı dünyadan izole etmenin maliyeti hakkında düşünceniz ne olur?" sorusuna, "Maliyeti sınırsız olur" yanıtını verdi.

Etiketler : G20 Liderler Zirvesi Endonezya Bali adası
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