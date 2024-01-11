Başkan Erdoğan'dan Regaip Kandili mesajı
Başkan Erdoğan'dan Regaip Kandil'i vesilesiyle paylaştığı mesajda, "Başta Filistinliler olmak üzere tüm insanlığa huzur getirsin" ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Regaip Kandili vesilesiyle paylaştığı mesajda, "Aziz milletimizin ve İslam âleminin Leyle-i Regaib'ini tebrik ediyor, bu ulvi gecenin başta zor günlerden geçen Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere tüm insanlığa refah, huzur ve hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Gecemiz mübarek olsun." dedi.
Aziz milletimizin ve İslam âleminin Leyle-i Regaib'ini tebrik ediyor, bu ulvi gecenin başta zor günlerden geçen Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere tüm insanlığa refah, huzur ve hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Gecemiz mübarek olsun. pic.twitter.com/L37yoTC5oY— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) January 11, 2024
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