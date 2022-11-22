Başkan Erdoğan'dan Raşit Küçük için başsağlığı mesajı

Başkan Erdoğan'dan Raşit Küçük için başsağlığı mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından Raşit Küçük için başsağlığı mesajı yayımladı.

İlahiyatçı Prof. Dr. Raşit Küçük vefat etti

İlmî ve akademik çalışmalarıyla hadis ve siyer alanlarına büyük katkıda bulunan, Din İşleri Yüksek Kurulu Eski Başkanı Prof. Dr. Raşit Küçük hocamızın vefatını üzüntüyle öğrendim.



Hocamıza Allah'tan rahmet, yakınlarına, talebelerine ve ilim camiamıza başsağlığı diliyorum. pic.twitter.com/kwk7MEZ5My — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 22, 2022

Erdoğan, mesajında şunları söyledi:

"lmî ve akademik çalışmalarıyla hadis ve siyer alanlarına büyük katkıda bulunan, Din İşleri Yüksek Kurulu Eski Başkanı Prof. Dr. Raşit Küçük hocamızın vefatını üzüntüyle öğrendim. Hocamıza Allah'tan rahmet, yakınlarına, talebelerine ve ilim camiamıza başsağlığı diliyorum.