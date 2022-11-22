Başkan Erdoğan'dan Raşit Küçük için başsağlığı mesajı
Kaynak: TRT Haber
Başkan Erdoğan, hayatını kaybeden Prof. Dr. Raşit Küçük için yayımladığı taziye mesajında, "Hocamıza Allah'tan rahmet, yakınlarına, talebelerine ve ilim camiamıza başsağlığı diliyorum" dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından Raşit Küçük için başsağlığı mesajı yayımladı.
İlahiyatçı Prof. Dr. Raşit Küçük vefat etti
İlmî ve akademik çalışmalarıyla hadis ve siyer alanlarına büyük katkıda bulunan, Din İşleri Yüksek Kurulu Eski Başkanı Prof. Dr. Raşit Küçük hocamızın vefatını üzüntüyle öğrendim.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 22, 2022
Hocamıza Allah'tan rahmet, yakınlarına, talebelerine ve ilim camiamıza başsağlığı diliyorum. pic.twitter.com/kwk7MEZ5My
Erdoğan, mesajında şunları söyledi:
"lmî ve akademik çalışmalarıyla hadis ve siyer alanlarına büyük katkıda bulunan, Din İşleri Yüksek Kurulu Eski Başkanı Prof. Dr. Raşit Küçük hocamızın vefatını üzüntüyle öğrendim. Hocamıza Allah'tan rahmet, yakınlarına, talebelerine ve ilim camiamıza başsağlığı diliyorum.
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