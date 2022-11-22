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22 Kasım 2022 Salı 09:39:00 - Güncelleme:22 Kasım 2022 Salı 09:39:00

Başkan Erdoğan'dan Raşit Küçük için başsağlığı mesajı

Kaynak: TRT Haber

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Başkan Erdoğan, hayatını kaybeden Prof. Dr. Raşit Küçük için yayımladığı taziye mesajında, "Hocamıza Allah'tan rahmet, yakınlarına, talebelerine ve ilim camiamıza başsağlığı diliyorum" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından Raşit Küçük için başsağlığı mesajı yayımladı.

İlahiyatçı Prof. Dr. Raşit Küçük vefat etti

Erdoğan, mesajında şunları söyledi:

"lmî ve akademik çalışmalarıyla hadis ve siyer alanlarına büyük katkıda bulunan, Din İşleri Yüksek Kurulu Eski Başkanı Prof. Dr. Raşit Küçük hocamızın vefatını üzüntüyle öğrendim. Hocamıza Allah'tan rahmet, yakınlarına, talebelerine ve ilim camiamıza başsağlığı diliyorum.

Etiketler : recep tayyip erdoğan raşit küçük başsağlığı
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