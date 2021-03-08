Başkan Erdoğan'dan Rasim Öztekin için taziye mesajı

Başkan Erdoğan'dan Rasim Öztekin için taziye mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden sanatçı Rasim Öztekin için taziye mesajı paylaştı.

Başkan Erdoğan: "Rasim Öztekin'e Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, tüm sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

