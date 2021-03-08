08 Mart 2021 Pazartesi 23:31:00 - Güncelleme:08 Mart 2021 Pazartesi 23:31:00
Başkan Erdoğan'dan Rasim Öztekin için taziye mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, usta sanatçı Rasim Öztekin'ın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayınladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden sanatçı Rasim Öztekin için taziye mesajı paylaştı.
Başkan Erdoğan: "Rasim Öztekin'e Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, tüm sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.
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