Başkan Erdoğan'dan Rami Kütüphanesi'nin açılışına ilişkin paylaşım
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla ülkeyi küresel düzeyde marka haline getirmek için çalıştıklarını, açılışı gerçekleştirilecek Rami Kütüphanesi'ni bu yürüyüşte yeni bir halka, yeni bir safha olarak gördüklerini belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla, eğitim ve kültür başta olmak üzere, ülkemizi küresel düzeyde marka haline getirmek için çalışıyoruz. Bugün açılışını gerçekleştireceğimiz Rami Kütüphanemizi de işte bu yürüyüşte yeni bir halka, yeni bir safha olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.
Rami Kütüphanesi bugün açılacak
Rami Kütüphanesi bugün açılacakErdoğan, paylaşımında Rami Kütüphanesi'ne ilişkin görüntülere de yer verdi.
Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla, eğitim ve kültür başta olmak üzere, ülkemizi küresel düzeyde marka haline getirmek için çalışıyoruz.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) January 13, 2023
Bugün açılışını gerçekleştireceğimiz Rami Kütüphanemizi de işte bu yürüyüşte yeni bir halka, yeni bir safha olarak görüyoruz. pic.twitter.com/PIHEfl8Gax
- Başkan Erdoğan'dan Rami Kütüphanesi'nin açılışına ilişkin paylaşım
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