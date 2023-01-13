Başkan Erdoğan'dan Rami Kütüphanesi'nin açılışına ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla, eğitim ve kültür başta olmak üzere, ülkemizi küresel düzeyde marka haline getirmek için çalışıyoruz. Bugün açılışını gerçekleştireceğimiz Rami Kütüphanemizi de işte bu yürüyüşte yeni bir halka, yeni bir safha olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Rami Kütüphanesi bugün açılacak

Rami Kütüphanesi bugün açılacakErdoğan, paylaşımında Rami Kütüphanesi'ne ilişkin görüntülere de yer verdi.