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21 Nisan 2023 Cuma 09:00:00 - Güncelleme:21 Nisan 2023 Cuma 09:00:00

Başkan Erdoğan'dan Ramazan Bayramı paylaşımı

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından Türkçe ve Arapça olarak yaptığı paylaşımında, "Milletimizin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bizleri bir bayrama daha ulaştıran Rabb'ime hamdediyorum. Depremlerde ve sellerde vefat eden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Ramazan Bayramımız mübarek olsun." ifadelerine yer verdi.

Etiketler : recep tayyip erdoğan ramazan bayramı paylaşım
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