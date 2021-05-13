Başkan Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Erdoğan paylaşımında, "Ramazan Bayramımız mübarek olsun. Sizlerin ve ailenizin bayramını en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Rabb'imden hepimizi bundan sonraki bayramlara sağlıkla, esenlikle, huzurla kavuşturmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

