13 Mayıs 2021 Perşembe 09:40:00 - Güncelleme:13 Mayıs 2021 Perşembe 09:40:00
Başkan Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesaplarından vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı.
Erdoğan paylaşımında, "Ramazan Bayramımız mübarek olsun. Sizlerin ve ailenizin bayramını en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Rabb'imden hepimizi bundan sonraki bayramlara sağlıkla, esenlikle, huzurla kavuşturmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
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