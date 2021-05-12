Başkan Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Başkan Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı video mesajda, İslam aleminin ve Türk milletinin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.



Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

İnşallah, salgını kontrol altına almış olarak bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz.

Aşı başta olmak üzere salgın tehdidine karşı gereken her yöntemi kullanacağız. Bunun zorlu ama arkası aydınlık bir imtihan olduğu bilinciyle hareket ediyoruz.

Bölgemizde yaşanan hemen her hadisenin gerisinde Türkiye'yi kazanımlarından mahrum bırakma hedeflerinden uzaklaştırma niyeti olduğu inkar edilemez bir gerçek.

Ülkemize kinlerini kusanlar ve gönüllü figüranlarını milletimizin irfanına havale ediyoruz. Salgını bile bu gayeyle istismar edenlere meydanı bırakmayacağız.