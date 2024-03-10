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Başkan Erdoğan'dan Ramazan ayı mesajı
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10 Mart 2024 Pazar 22:02:00 - Güncelleme:10 Mart 2024 Pazar 22:02:00

Başkan Erdoğan'dan Ramazan ayı mesajı: İslam âlemi ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum

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Sosyal medya hesabından Ramazan mesajı yayımlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem ateşinden kurtuluş olan Ramazan ayının İslam âlemi ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.' dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya platformu üzerinden yayımladığı mesajda "Ramazan ayının İslam âlemi ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Başkan Erdoğan Ramazan ayının başlaması dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem ateşinden kurtuluş olan Ramazan ayının İslam âlemi ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ramazan-ı Şerif'imiz mübarek olsun.

Etiketler : ramazan başkan erdoğan mesaj
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