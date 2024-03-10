Başkan Erdoğan'dan Ramazan ayı mesajı: İslam âlemi ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya platformu üzerinden yayımladığı mesajda "Ramazan ayının İslam âlemi ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Başkan Erdoğan Ramazan ayının başlaması dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem ateşinden kurtuluş olan Ramazan ayının İslam âlemi ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ramazan-ı Şerif'imiz mübarek olsun.

