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19 Eylül 2023 Salı 10:25:00 - Güncelleme:19 Eylül 2023 Salı 10:25:00

Başkan Erdoğan'dan provokatif soruya sert tepki: Sizi bu niye bu kadar ilgilendiriyor? Saygı duyacaksın

Kaynak: AA

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BM Genel Kurulu'na katılmak için New York'ta bulunan Başkan Erdoğan, PBS kanalında gündeme ilişkin soruları cevapladı. Sedef Kabaş, Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş üzerinden provokasyon yapmaya çalışan PBS sunucusu Amma Nawaz'a tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Sizi bu niye bu kadar ilgilendiriyor? Türkiye bir hukuk devletidir. Hukuk devletinde bu tür kararları yargı verir.' diye konuştu. Bu açıklamaların ardından sunucu Nawaz haddini aşarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözünü kesmeye kalkıştı. Nawaz'a tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kesmeye hakkın yok. Saygı duyacaksın, yargının verdiği karara saygı duyacaksın.' dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta, Amerikan PBS kanalının konuğu olarak, gündeme ilişkin soruları cevapladı.

PROVOKATİF SORUYA SERT TEPKİ

Türkiye'de Sedef Kabaş, Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş gibi "üst düzey tutuklamalar" bulunduğu savunularak, "Bu kişileri susturmaya mı çalışıyorsunuz? Söz konusu kişilerden tehdit algılıyor musunuz?" sorusu yöneltilen Erdoğan, şu şekilde konuştu:

"Sizi bu niye bu kadar ilgilendiriyor? Türkiye bir hukuk devletidir. Hukuk devletinde bu tür kararları yargı verir. Eğer yargı bu yönde bir karar vermişse, o zaman yargının verdiği bu karara saygı duyalım. Ben yargı adına konuşacak durumda değilim. Bahsettiğiniz bu kişi (Kavala) protestoların finansörüydü."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, davalarla ilgili, "Ben onlarla uğraşacak değilim." diyerek, kararların yargı tarafından verildiğini tekrar vurguladı.

"KESMEYE HAKKIN YOK, SAYGI DUYACAKSIN"

Selahattin Demirtaş'ın terörist olduğunu ve 200'den fazla kişinin ölümüne yol açtığını, bu nedenle yargının bir karar verdiğini belirten Erdoğan, program sunucusunun sözünü kesmesinin ardından, "Kesmeye hakkın yok. Saygı duyacaksın, yargının verdiği karara saygı duyacaksın." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amerikan yargısı yargı da Türkiye'nin yargısı yargı değil mi? Türkiye'nin yargısına da saygı duymaya mecbursunuz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de hapsedildiği öne sürülen gazetecilerle ilgili soruya da Erdoğan, "Eğer teröre destek verdiyseler, onlar terörü destekliyorlarsa, dünyanın neresinde özgürce yaşayabilir veya dolaşabilirler? Bu insanlar terörü destekliyor ve bu kişiler hakkında yargı kararını veriyor." şeklinde cevap verdi.

Erdoğan, Amerikan halkının Türkiye ile ilgili haberleri takip ettiğini belirterek, Amerikan medyasının Türkiye ile ilgili sağlıklı ve doğru haberler üretmesinin önemini vurguladı.

Etiketler : Erdoğan PBS Sedef Kabaş Provokasyon Selahattin Demirtaş
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