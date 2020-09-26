Başkan Erdoğan'dan “Preveze Deniz Zaferi'nin Yıl Dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü” mesajı: Mavi vatanımızı korumayı sürdürmekteyiz

  • BIST
    1124.17
  • Dolar
    7,6604
  • Euro
    8,9115
  • Altın
    458,4930
İstanbul
21 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Rusya'da koronavirüs bilançosu: Vaka sayısı 1 milyon 145 bine dayandı
İçişleri Bakanlığı açıkladı! 'Hayat Kimliğinle Kolay' uygulamasına yoğun ilgi
Zorunlu hale getirildi! ‘Güvenli alan' uygulaması olmayan giremeyecek
Lübnan'da hükümet krizi! Mustafa Edib istifa etti
Yine bir kuyumcu dolandırıcılığı! Yaklaşık 20 milyon TL kaptırdılar
HES'in yeni özelliği 'Güvenli Alan' İstanbul'da kullanılmaya başlandı
Beşiktaş Vincent Aboubakar'ın lisansını çıkardı
Geri sayım başladı: Atmaca Füzesi karadan atılan füzeleri de imha edecek
Acun Ilıcalı ayağını yerden kesen yeni oyuncağına servet ödedi
Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır cevabı: 20 milyon euro
Van'da zehir tacirlerine operasyon! 71 kilo eroin yakalandı
Hülya Avşar her yıl tatile gittiği Ayvalık'tan 55 milyon TL'ye ada satın aldı
Ukrayna'da askeri uçak düştü: Ölü sayısı 25'e yükseldi
Irak kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Başkan Erdoğan'dan “Preveze Deniz Zaferi'nin Yıl Dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü” mesajı: Mavi vatan ...
İletişim Başkanı Altun: Ülkemizi güçlendirecek bir adımdır
Meksika, Brezilya ve Hindistan'da ağır koronavirüs bilançosu
Boston Celtics seride pes etmedi
Bakan Akar: Modern bir deniz gücüne sahip olmak ülkemiz için hayati önemi haizdir
Taksim Camii'nde çalışmalar hızlandı! Ramazan ayında açılıyor
Sudan'da yeni federal sistem! Barış anlaşması imzalanacak
İstanbul Esenyurt'ta silahlı çatışma: Çok sayıda yaralı var
Tunceli'de PKK'lı teröristlere ait sığınaklar yerle bir edildi
Putin ve Macron'un görüşmesinin içeriği basına sızdı! Soruşturma başlatıldı
26 Eylül 2020 Cumartesi 11:08:00 - Güncelleme:26 Eylül 2020 Cumartesi 11:30:00

Başkan Erdoğan'dan “Preveze Deniz Zaferi'nin Yıl Dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü” mesajı: Mavi vatanımızı korumayı sürdürmekteyiz

ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan, “Preveze Deniz Zaferi'nin Yıl Dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü” ile ilgili mesaj paylaştı. Erdoğan mesajında 'Bugün dünyada kendi savaş gemisini milli imkânlarıyla tasarlayan, inşa eden ve idamesini gerçekleştirebilen 10 ülkeden biri olarak Mavi Vatanımızı korumak, dostlarımızın emin olmasını sağlamak, haklarımıza göz dikenleri caydırmak için Deniz Kuvvetlerimizi güçlendirmeyi sürdürmekteyiz. Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü'nde vatan için mücadele eden bütün kahramanlarımızı ve şehitlerimizi şükranla anıyor, Deniz Kuvvetlerimizin tüm mensuplarını en kalbi duygularımla selamlıyorum.' ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Preveze Deniz Zaferi'nin 482. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Başkan Erdoğan, "Son dönemde dünyada ve özellikle Akdeniz'de yaşanan hadiseler, bize her alanda olduğu gibi denizlerde de çok daha güçlü olmamız gerektiğini göstermektedir. Mavi Vatanımızı savunmanın ne kadar önemli olduğunun bilinciyle denizlerimizdeki hak ve çıkarlarımızı korumaya güçlü bir irade ve sarsılmaz bir inançla devam etmekteyiz" dedi.

Başkan Erdoğan Preveze Deniz Zaferi'nin 482. yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajında Mavi Vatan vurgusu yaptı.

Başkan Erdoğan mesajında; şu ifadelere yer verdi;

"1538 yılında gerçekleşen Preveze Deniz Muharebesinde Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki Osmanlı donanmasının Haçlı donanmasına karşı elde ettiği zafer, Türk denizcilik tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olmuştur.

Preveze Deniz Zaferi ile Osmanlı Devleti Akdeniz’deki hâkimiyetini perçinlemiş, Türk donanmasının gücünü tüm dünyaya göstermiştir.

Tarih, denizcilerimizin hüküm sürdüğü tüm denizlerde barışın, huzurun, adaletin hâkim olduğunu kaydetmiştir.

Preveze Deniz Zaferi gibi nice şanlı zaferlerle dolu bir geçmişe sahip olan Deniz Kuvvetlerimizin, devraldığı bu büyük mirası güçlendirerek geleceğe taşıyor olmasıyla iftihar etmekteyiz.

Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde denizlerimizin emniyetini sağlayan

Deniz Kuvvetlerimiz köklü ve saygın tarihinden aldığı güçle birlikte gelişmiş imkân ve kabiliyetleri, nitelikli personeli ve üstlendiği tüm görevlerde elde ettiği başarılarla milletimizi gururlandırmaktadır.

Son dönemde dünyada ve özellikle Akdeniz’de yaşanan hadiseler, bize her alanda olduğu gibi denizlerde de çok daha güçlü olmamız gerektiğini göstermektedir.

Mavi Vatanımızı savunmanın ne kadar önemli olduğunun bilinciyle denizlerimizdeki hak ve çıkarlarımızı korumaya güçlü bir irade ve sarsılmaz bir inançla devam etmekteyiz.

“Hazır ol cenge, ister isen sulhu salah” diyen ecdadımıza kulak vererek, ülkemizde, bölgemizde ve tüm dünyada barışı, huzuru, güvenliği daim kılmak için ordumuzun tüm unsurlarını olduğu gibi Deniz Kuvvetlerimizi de yerli ve milli imkân ve kabiliyetlerle donatmaktayız.

Bugün dünyada kendi savaş gemisini milli imkânlarıyla tasarlayan, inşa eden ve idamesini gerçekleştirebilen 10 ülkeden biri olarak Mavi Vatanımızı korumak, dostlarımızın emin olmasını sağlamak, haklarımıza göz dikenleri caydırmak için Deniz Kuvvetlerimizi güçlendirmeyi sürdürmekteyiz.

Preveze Deniz Zaferi’nin yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü’nde vatan için mücadele eden bütün kahramanlarımızı ve şehitlerimizi şükranla anıyor, Deniz Kuvvetlerimizin tüm mensuplarını en kalbi duygularımla selamlıyorum."

EN ÇOK OKUNAN HABERLER