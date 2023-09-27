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27 Eylül 2023 Çarşamba 18:18:00 - Güncelleme:27 Eylül 2023 Çarşamba 18:18:00

Başkan Erdoğan'dan Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü mesajı

Kaynak: AA

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Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Denizlerdeki şanlı zaferlerimizden biri olan Preveze Deniz Zaferimizin 485'inci yıl dönümünde Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin Paşa ve leventlerini rahmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Denizlerdeki şanlı zaferlerimizden biri olan Preveze Deniz Zaferimizin 485'inci yıl dönümünde Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin Paşa ve leventlerini rahmetle yad ediyorum. Denizlerimizde görev yapan kahraman denizcilerimizin Deniz Kuvvetleri Günü'nü tebrik ediyorum."

Etiketler : Erdoğan Preveze Zaferi Deniz Kuvvetleri Günü.
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