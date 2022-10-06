Başkan Erdoğan'dan Prag'da diplomasi trafiği
Başkan Erdoğan'ın, Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı için bulunduğu Prag'da diplomasi trafiği sürüyor. Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ve İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) toplantısı için bulunduğu Çekya'nın başkenti Prag'da Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile bir araya geldi.
Prag Kalesi'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.
Başkan Erdoğan, bu görüşmenin ardından İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i kabul etti.
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