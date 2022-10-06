VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye'den Tayland'daki anaokulu saldırısında ölenler için taziye mesajı
Başkan Erdoğan'dan Prag'da diplomasi trafiği
Florida'yı vuran Ian Kasırgası eyaletteki konut sorununu artırdı
Lübnan'da mudilerin banka baskınları sürüyor
Başkan Erdoğan, liderlerle aile fotoğrafına katıldı
İsrail, deniz sınırı anlaşma taslağında Lübnan'ın değişiklik taleplerini reddetti
Ukrayna: Herson bölgesinde 400 kilometrekarelik alan kontrol altına alındı
IMF Başkanı Georgieva: Resesyon riskleri artıyor
"Uyuşturucu trafiği rotası Türkiye'deki yakalanmaların çokluğuyla güneye kaydı"
BM İnsan Hakları Konseyinde, Çin'deki Uygurların insani durumunun görüşülmesi teklifi reddedildi
Ukrayna'ya göre Avrupa Siyasi Topluluğu kıtada barış için fırsat
Bakan Dönmez: TANAP'ın kapasitesini iki katına kadar artırma kararı çıktı
"Avrupa'da ve ABD'de resesyonun konuşulduğu bir dönemde, İstanbul'da bugün 3 fuarın açılışını yapıyo...
Rusya'nın Ulusal Refah Fonu'ndaki rezervleri ekimde 1 trilyon ruble azaldı
Avrupa Parlamentosu'ndan Frontex'in bütçesine onay çıkmadı
Bakan Karaismailoğlu: Avrasya bölgesinde lider, küresel bir havacılık merkezi olduk
Emine Erdoğan'dan 'Nerede Kalmıştık' projesine ilişkin paylaşım
İsveç'ten üçlü muhtıraya bağlılık vurgusu
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: 40 tonun üzerinde yıllık altın imalatımız var
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenenden fazla arttı
Meteorolojiden bazı bölgeler için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
Alevi STK temsilcileri, Başkan Erdoğan'ın "yeni adım" açıklamalarını değerlendirdi
Türkiye düşmanı KKTC'li vekile AK Parti'den tepki: Bu hadsiz ve provokatif konuşmayı kınıyoruz
Başkan Erdoğan, aile fotoğrafına katılıyor
06 Ekim 2022 Perşembe 18:40:00 - Güncelleme:06 Ekim 2022 Perşembe 18:40:00

Başkan Erdoğan'dan Prag'da diplomasi trafiği

ABONE OL

Başkan Erdoğan'ın, Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı için bulunduğu Prag'da diplomasi trafiği sürüyor. Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ve İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) toplantısı için bulunduğu Çekya'nın başkenti Prag'da Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile bir araya geldi.

Prag Kalesi'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Başkan Erdoğan, bu görüşmenin ardından İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i kabul etti.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : Bulgaristan başkan erdoğan Prag Kalesi
Vizyona geri sayım

Vizyona geri sayım
102 bin kişilik coşkulu konser

102 bin kişilik coşkulu konser
1 milyon beğeni

1 milyon beğeni
Bu dünya kaldıramaz aşkımızı

Bu dünya kaldıramaz aşkımızı
Gelin adayına kayınvalide benzetmesi

Gelin adayına kayınvalide benzetmesi
Hedef 30 metre

Hedef 30 metre
Süpürge ve tepsimi almadan gitmem

Süpürge ve tepsimi almadan gitmem
Trafo dayanmıyor! Tesla'nın süper bilgisayarı

Trafo dayanmıyor! Tesla'nın süper bilgisayarı
Dizimiz kadın odaklı

Dizimiz kadın odaklı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX