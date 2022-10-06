Başkan Erdoğan'dan Prag'da diplomasi trafiği

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) toplantısı için bulunduğu Çekya'nın başkenti Prag'da Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile bir araya geldi.

Prag Kalesi'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Başkan Erdoğan, bu görüşmenin ardından İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i kabul etti.

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