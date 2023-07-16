Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2017'de şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz'ı andı.

Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Ömrünün baharında, ülkemize ve milletimize hizmet etmek için çıktığı yolda terör örgütü PKK tarafından alçakça şehit edilen Necmettin Yılmaz öğretmenimizi rahmetle yâd ediyorum.

Terörün milletimize yaşattığı hiçbir acıyı unutmayacağız, mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz.