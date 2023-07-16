Başkan Erdoğan'dan PKK'nın hain saldırısında şehit düşen öğretmen Necmettin Yılmaz'ı anma mesajı
Kaynak: AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2017'de şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz'ı, "Ömrünün baharında, ülkemize ve milletimize hizmet etmek için çıktığı yolda terör örgütü PKK tarafından alçakça şehit edilen Necmettin Yılmaz öğretmenimizi rahmetle yâd ediyorum." sözleriyle andı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2017'de şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz'ı andı.
Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
Ömrünün baharında, ülkemize ve milletimize hizmet etmek için çıktığı yolda terör örgütü PKK tarafından alçakça şehit edilen Necmettin Yılmaz öğretmenimizi rahmetle yâd ediyorum.
Terörün milletimize yaşattığı hiçbir acıyı unutmayacağız, mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz.
Ömrünün baharında, ülkemize ve milletimize hizmet etmek için çıktığı yolda terör örgütü PKK tarafından alçakça şehit edilen Necmettin Yılmaz öğretmenimizi rahmetle yâd ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 16, 2023
Terörün milletimize yaşattığı hiçbir acıyı unutmayacağız, mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz. pic.twitter.com/1l4SJ351IQ
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