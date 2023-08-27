Başkan Erdoğan'dan Pençe-Kilit şehidi için taziye mesajı
Kaynak: AA
Başkan Erdoğan'dan Pençe-Kilit şehidi için taziye mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki operasyonda şehit düşen İstihkam Uzman Çavuş Taner Torun'un ailesine başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanlığından edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü mensuplarınca yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Torun'un ailesine taziye mesajı gönderdi.
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