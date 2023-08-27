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27 Ağustos 2023 Pazar 18:38:00 - Güncelleme:27 Ağustos 2023 Pazar 18:38:00

Başkan Erdoğan'dan Pençe-Kilit şehidi için taziye mesajı

Kaynak: AA

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Başkan Erdoğan'dan Pençe-Kilit şehidi için taziye mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki operasyonda şehit düşen İstihkam Uzman Çavuş Taner Torun'un ailesine başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanlığından edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü mensuplarınca yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Torun'un ailesine taziye mesajı gönderdi.

Etiketler : Başkan Recep Tayyip Erdoğan Pençe-Kilit Harekatı şehit
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