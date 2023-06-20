VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
MİT'ten mavi kategoriye darbe
Başkan Erdoğan'dan Dünya Mülteciler Günü mesajı
Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi
Arıcıoğlu Otomotiv: Otomobil için yaz bakımı nasıl yapılır?
Başkan Erdoğan'dan Pakistan Başbakanı Şerif'e taziye telefonu
Emniyet 15 organize suç örgütüne yönelik 31 ilde Kukla Operasyonu düzenledi
20 Haziran 2023 Salı 12:30:00 - Güncelleme:20 Haziran 2023 Salı 12:30:00

Başkan Erdoğan'dan Pakistan Başbakanı Şerif'e taziye telefonu

Kaynak: AA

ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, görüşmede, Yunanistan açıklarındaki göçmen teknesi faciasında hayatını kaybeden Pakistan vatandaşları için taziyelerini iletti.

Bu elim olaydan derin bir üzüntü duyduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan halkının acısını paylaştığını dile getirdi.

Etiketler : recep tayyip erdoğan pakistan şahbaz şerif taziye
Festivalde yarışacak

Festivalde yarışacak
Ayakkabı polemiğine açıklık getirdi

Ayakkabı polemiğine açıklık getirdi
Futbol buluşması

Futbol buluşması
Danimarka'da moral depoluyor

Danimarka'da moral depoluyor
Sanat dünyasının yanında

Sanat dünyasının yanında
Emekli komedyen

Emekli komedyen
6 Şubat yüreğimizden çıkmayacak

6 Şubat yüreğimizden çıkmayacak
Serdar'ın korosu

Serdar'ın korosu
4 milyon liralık poz

4 milyon liralık poz

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX