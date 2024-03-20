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"Özgür efendi darbe şakşakçılığını bıraksın görevini yapsın"
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20 Mart 2024 Çarşamba 16:06:00 - Güncelleme:20 Mart 2024 Çarşamba 16:06:00

Başkan Erdoğan'dan Özgür Özel'e: Özgür efendi darbe şakşakçılığını bıraksın görevini yapsın

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Seçim çalışmalarına hızla devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burdur mitinginde halka hitap etti. Skandal darbe açıklaması yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Özgür efendi bıraksın bu darbe şakşakçılığını da çıksın önce içlerine kurt düşürdüğü CHP'li vatandaşlarımıza karşı görevini yerine getirsin." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burdur mitinginde halka hitap etti

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

Şu anda bu meydanda 40 bin kişi var. Aşkınız daim olsun, coşkunuz sandıklara dolsun

Burdur 31 Mart'ta, gerçek belediyecilikten, eser ve hizmet siyasetinden yana tavır alacaktır

Avrupa, Ukrayna savaşının kendisine sıçramasından endişe ediyor. Krizin nerede patlak vereceğini kimse bilmiyor. Tüm bu çatışmaların ortasında Türkiye istikrarla yükselmeye devam ediyor.

Deprem bölgemize yoğunlaşırken, diğer şehirlerimizi ve buralarda yaşayan vatandaşlarımızı asla ihmal etmiyoruz. Hayat pahalılığının yol açtığı sıkıntıların farkındayız. Emekliklerimizden gelen serzenişlerine kulak tıkamıyoruz.

Sınırlarımızın hemen ötesindeki kaygıların hiçbirini biz yaşamıyoruz. Bunların ne kadar büyük bir nimet olduğunu etrafımıza baktığımızda çok daha iyi anlıyoruz.

Özgür efendi akılla bağdaşmayacak garip darbe açıklamaları yapıyor. Özgür Efendi bıraksın darbe şakşakçılığını da çıksın önce içlerine kurt düşürdüğü CHP'li vatandaşlarımıza karşı görevini yerine getirsin.

Etiketler : Başkan Erdoğan Burdur AK Parti Özgür Özel darbe
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