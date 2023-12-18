Başkan Erdoğan'dan Orban'a Togg hediyesi

Başkan Erdoğan, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de resmi ziyaretlerde bulunuyor.

Başkan Erdoğan, temasları kapsamında, Başbakan Viktor Orban ile Karmelita Sarayı'nda bir araya geldi.

Başkan Erdoğan, ziyareti sırasında Orban'a Togg hediye etti. Orban ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir at hediye etti.

Başkan Erdoğan, Karmelita Manastırı'nda düzenlenecek Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin Altıncı Toplantısı'na katılacak.

Stratejik ortaklık seviyesindeki Türkiye-Macaristan ilişkilerinin tüm boyutlarıyla gözden geçirileceği ve iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınacağı toplantının ardından Türkiye ve Macaristan heyetleri arasında planlanan çeşitli anlaşmalar imzalanacak.

Başkan Erdoğan ile Başbakan Orban'ın tören kapsamında yapılacak ortak basın toplantısında konuşma yapması bekleniyor. Ziyaret tarihinin 18 Aralık 1923'te iki ülkenin imzaladığı Dostluk Anlaşması'nın yıl dönümüne denk gelmesi de anlam ifade ediyor.

İki ülke arasındaki ilişkilerin 100. yıl dönümü dolayısıyla ilan edilen "2024 Türkiye-Macaristan Kültür Yılı" açılış etkinliği de bu ziyaret kapsamında yapılacak.