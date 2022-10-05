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05 Ekim 2022 Çarşamba 12:02:00 - Güncelleme:05 Ekim 2022 Çarşamba 12:02:00

Başkan Erdoğan'dan Onur Şener'in ailesine taziye telefonu

Kaynak: AA

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Son Dakika Haberleri.. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da öldürülen Onur Şener'in ailesine taziye telefonu açtı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, öldürülen müzisyen Onur Şener'in ailesini telefonla aradı.

Başkan Erdoğan, acılı aileye taziyelerini iletti.

Polis tutanağına yansıyan ifadelere göre, 2 Ekim'de Çayyolu semti Mutlukent Mahallesi'ndeki eğlence mekanına gelen grup, o sırada sahnede olan müzisyen Onur Şener'den şarkı istedi.

CAM PARÇALARIYLA SALDIRDILAR

Şener'in bu talebi reddetmesi üzerine gruptan 3 kişi müzisyenle tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda boğazından cam parçalarıyla ağır yaralanan ve hastaneye sevk edilen Şener, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında İlker K., Ali G., Semih S. ile birlikte eğlendikleri J.E. ve G.G. isimli iki kadın gözaltına alındı.

İlker K., Ali G., Semih S; savcılık ifadelerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza mahkemesi tarafından "kastan öldürme" suçlamasıyla tutuklandı. İki kadın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÜÇÜ DE KAMU ÇALIŞANI

Kamuda müfettiş olan İlker K. ve Ali G. ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nde mühendis olan Semih S'nin görevine son verildiği bildirildi.

Etiketler : Onur Şener BAŞKAN ERDOĞAN TELEFON TAZİYE
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