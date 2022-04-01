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01 Nisan 2022 Cuma 15:00:00 - Güncelleme:01 Nisan 2022 Cuma 15:49:00

Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! Putin ile Zelenski görüşecek mi?

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin görüşmesine yönelik, "Zelenski'nin olumlu tavrı var. Sayın Putin'in de daha önce olumlu yaklaşımı vardı." ifadelerinden bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı sonrası yaptığı açıklamada, "İstanbul'da liderler zirvesi gerçekleştirebilirsek büyük mutluluk duyacağız" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Dün Sayın Zelenski ile bir görüşmemiz oldu. Bugün de 16.00 gibi Sayın Putin ile görüşmemiz olacak. Ön görüşmeler neticesinde varılan mutabakatın getirisini artık liderler bazında özellikle Kırım ve Donbas noktasında adımın atılması için liderlerle görüşmenin, bu konuda ev sahipliği yapabileceğimizi ifade ettik. Zelenski'nin olumlu bakışı var. Putin de daha önceden olumlu yaklaştı. Bugün yapacağımız görüşmeyle tarihi onlar belirleyecek. Olumsuz gidişatı olumlu hale çevirirsek mutluluk duyarız."

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Başkan Erdoğan, "Şu an itibarıyla bir sıkıntı yok ama tedbiri elden bırakmayacağız." dedi.

Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı rusya ukrayna
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