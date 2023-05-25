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Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
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25 Mayıs 2023 Perşembe 17:19:00 - Güncelleme:25 Mayıs 2023 Perşembe 17:19:00

Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar... 'Güçlü Sanayi Güçlü Türkiye, İstanbul Buluşması'

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Başkan Erdoğan, Güçlü Sanayi Güçlü Türkiye, İstanbul Buluşması programında konuşuyor.

Başkan Erdoğan, Güçlü Sanayi Güçlü Türkiye, İstanbul Buluşması programında konuşuyor.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Etiketler : başkan erdoğan canlı yayın son dakika
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