25 Mayıs 2023 Perşembe 17:19:00 - Güncelleme:25 Mayıs 2023 Perşembe 17:19:00
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar... 'Güçlü Sanayi Güçlü Türkiye, İstanbul Buluşması'
Başkan Erdoğan, Güçlü Sanayi Güçlü Türkiye, İstanbul Buluşması programında konuşuyor.
Başkan Erdoğan, Güçlü Sanayi Güçlü Türkiye, İstanbul Buluşması programında konuşuyor.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:
- Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
- Kılıçdaroğlu-Özdağ protokolüne dikkat çeken tepki
- Grip yüzünden gaz kaçağını fark etmedi: Tüpü yakınca canından oluyordu!
- Kripto para borsası "Bitrota" davasında sanıkların yargılanmasına başlandı
- Konya'da yolcu otobüsünün kamyona çarpması sonucu 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı
- Almanya ve Belçika'daki oy pusulaları Türkiye'ye gönderildi