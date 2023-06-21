Başkan Erdoğan'dan çok sert tepki: Uçkuru kaptırmışsınız!

Başkan Erdoğan AK Parti grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

AK Parti listelerinden milletvekili seçilen siz kardeşlerimi tebrik ediyorum. 27. dönemde milletvekili olarak çalışan tüm arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Gerek 28 Mayıs gecesi Külliye'de yaptığımız balkon konuşmasında herkese teşekkürlerimizi göndermiştik. Tarihin en kritik seçimlerinden birini zaferle taçlandıran her bir arkadaşıma şükranlarımı sunuyorum. Seçim kararının alındığı tarihten itibaren canla başla çalışan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

GENEL BAŞKANLARA ANLAMLI TEŞEKKÜR

Bu seçimlerde kendi teşkilatlarımızın yanında Cumhur İttifakı'nda birlikte hareket ettiğimiz ortaklarımızda olağanüstü çaba harcadı. Kıymetli genel başkanlarla deprem bölgesindeki kardeşlerimizin acılarını beraber paylaştık. Seçim mitinglerimizde bizleri coşkuyla bağrına basan milyonları birlikte selamladık. Buradan beraber omuz omuza mücadele verdiğimiz MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve tüm ülkücü kardeşlerimize, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve tüm Milli Görüşçülere, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve tüm Alperenlere, DSP Genel Başkanı Aksakal ve tüm arkadaşlarına, HÜDA Par Genel Başkanı Yapıcıoğlu ve arkadaşlarına, Sayın Sinan Oğan ve tavrını milli iradeden yana kullanan herkese teşekkür ediyorum.

Tercihini demokratik yollarla gösteren tüm vatandaşlarımıza ve depremzedelerimize teşekkür ediyorum.

BİR ÜLKEDE SANDIKTAN YÜZDE 99 AK PARTİ ÇIKTI

Deprem bölgesindeki kardeşlerimizin desteğini asla unutmayacağımızın bilinmesini istiyorum. Yurtdışındaki vatandaşlarıma minnettarlığımı özellikle belirtiyorum. Gurbetçilerimiz sandıkları patlatarak Türkiye'nin iftihar meselesi oldular.

Dün İslam dünyasından bir ülkenin temsilcisi ziyaretime geldi ve dedi ki "Biz de AK Parti'ye çıkan oy yüzde 99".

KILIÇDAROĞLU'NUN 16'LI MASA ÇIKIŞINA TEPKİ

Tabi bunlar şunu gösteriyor, ne diyorlar "6'lı masa" şimdi ne diyor, "Gerekirse 16'lı masa". Yetmez bunu daha da artırman lazım. Masadaki ortakları çoğaltmak netice vermez bu millet eser ister hizmet ister. Yalanla dolanla bir yere varılmaz.

Nasıl istiklal harbimizde milyonlar milletimizle kenetlendi ise aynı kader ortaklığı 28 Mayıs seçimlerinde de sergilendi. Kardeşlerimiz ellerini semaya bizler için kaldırdı. Dostlarımız aynı sevinçle kutladı. Zorlu seçim sürecini geride bıraktık. En kritik seçimlerden birini yaşadık. Milletimizin maziden atiye uzanan kutlu yolculuğunda neye tekabül ettiği zamanla anlaşılacak. Türkiye'nin nasıl büyük bir varta atlattığını, uçuruma düşmekten kurtulduğunu zamanla göreceğiz. Muhalefetin yanındakilere baktığımızda bunun işaretini alıyoruz. Bunlar 1 buçuk yıl önce masa kurdu. Kıyıda köşede kim varsa topladılar.

"SAHTEKARLIK YAPIYORSUNUZ"

Millete proje adına bir şey sunamadılar. Kendi tarifleri ile kumar ve pazarlık masasından öteye geçemediler. Bu masaya ben kumar, noter masası demedim. Diyen o masanın etrafındakiler. Parlamenter sisteme geri döneceklerdi. 7 tane cumhurbaşkanı yardımcısı olduğu, ahlaki çizginin bulunmadığı ucube sistemi millete dayattılar. Açıklarını kapatmak için en kirli seçim kampanyasını birlikte yürüttüler. Ortada öyle bir mesele yokken mezhep ve etnik köken fitnesini körüklediler. Hayat tarzı üzerinden vatandaşa korku saldılar. Vatandaşımızın hayat tarzı ile alakamız yoktur Bay Kemal. O sizin derdiniz. Siz bu ülkenin milletin hayat tarzı ile uğraştınız ve sahtekarlık yaptınız. Başörtüye saldırıp milleti aldatmak için bir iki baş örtülü kızımıza rozet taktınız ama yalan. Sahtekarlık yapıyorsunuz.

"UÇKURU KAPTIRMIŞSINIZ"

Seçim öncesi Anayasa yapalım ve başörtüsü konusunun yasasını çıkaralım. Samimi iseniz başörtüsü meselesini anayasa ile teminat altına alalım. Dürüst olmazsanız sizi milletimize bangır bangır anlatacağım. Kandil'den Pennsylvania'ya kadar terör baronlarının desteğine itiraz ettiniz mi? Hiçbiri etmedi. Edemezsiniz çünkü onlarla berabersiniz. Uçkuru kaptırmışsınız. Küresel güç odaklarından aferin almak için LGBT belasını meşrulaştırmaya çalıştınız. Siz LGBT'cisiniz. Yanınızdakiler de LGBT'ci. Ama ne AK Parti ne MHP ne diğer üyelerimizde böyle bir bela yok. Aramızdaki fark yok.

"HERKES TARİH ÖNÜNDE HESAP VERECEK"

İnsanımızı tehdit etmekten, depremzedelere hakaret etmeye kadar her yolu denediniz. Siyaset sahnesinde kaldıkları sürece o leke oradan çıkmayacak. Kampanya döneminde ucuz siyasi şovlara şahit olduk. Sandıkların dörtte biri açılmadan nice skandalı izledik. Buldunuz iki belediye başkanı onlarla birlikte bunu yaptınız? Neredeler, şimdi kayıplar. İki koltuk al yanına. Birini İstanbul'a diğerini Ankara'ya ver. Onlar da orada otursunlar. Hiç olmazsa sözde cumhurbaşkanlığı yardımcısı koltuğu ver. Bütün bunları yapanlar utanmadı. Biz onlar adına hicap duyduk. Tarih kuşkusuz en adil hakemdir. Herkes tarih önünde hesabını verecektir. Bu tür kötülüklerden korumaktır görevimiz. Önümüzdeki dönemde siyasetin kalitesini artırmak için var gücümüzle çalışacağız.

Seçimleri kazanmakla böyle bir kuşatmayı yardık. Yalan siyasetini çalışmalarımızla boşa çıkardık. Onlar popülizm bataklığında boğulurken biz halkımızın huzuruna eserlerimizle çıktık. Durmak yok yola devam dedik.

Değerli kardeşlerim birileri koltuk peşinde koşarken biz farkımızı böyle gösterdik. Milletimiz bizim samimi gayretlerimizi görüp ödüllendirdi. Sandık sonuçları Anadolu irfanının hafife alınmaması gerektiğini hatırlatmıştır. Birileri hazmetmekte zorlansa da geçerli oyların 27 milyon 834 binini alarak yüzde 52,18 oy oranı ile büyük zafer elde ettik. Ezici çoğunlukla milletin güvenine mazhar olduk. seçim bölgelerinin hepsinde oylarımızı artırdık. Bayburt 82.45 ile, ilçelerde Harran 95,30 oy oranı ile en yüksek oyu veren yerler oldu. Depremde en ağır yıkımı alan Hatay'ın bizden yana seçim yapması bizleri mesut etti. Şükran borcumuzu bayramdan sonra yapacağım ziyaretlerle bizzat ödeyeceğiz.

"KİBİRLİ ZİHNİYET BİR KEZ DAHA DUVARA TOSLADI"

Meclis boyutunda 14 Mayıs'ta Cumhur İttifakı olarak yüzde 49,5 oy oranıyla kazandık. AK Parti 2002'den beri sandıktan birinci çıkma oyunu korumuştur. Bununla birlikte hedeflerin gerisinde olduğumuzun farkındayız. Zaferimizi kutlarken milletimizin sandık yoluyla bize verdiği mesajlara sessiz kalamayız. Bakılmadık hiçbir nokta bırakmadan muhasebe sürecimizi neticelendireceğiz. Değerli arkadaşlar seçmen sandıkta bize ve partimize değil, muhalefete de pek çok mesajlar vermiştir. Milletimiz özellikle muhalefette köklü bir değişim istediğini göstermiştir. Tıpış tıpış oy vereceksiniz diye sürekli aday dayatan, vatandaşın kendilerine oy vermeye mecbur olduğu zannına kapılan kibirli zihniyet bir kez daha duvara toslamıştır.

Biz bu tespitleri söylerken asla kendi çıkarımızı düşünmüyoruz, bir iktidar partisi için en ideal muhalefet Türkiye'de olandır. Fakat biz rakiplerinin zayıflığından güç alan bir parti değiliz. Muhalefetle ilgili değişim çağrılarımızda şahsi ikbalimizi değil, ülkemizin geleceğini dikkate alıyoruz. Her alanda standartlarımız yükselsin istiyoruz.

"MUHALEFET MİLLETE PARMAK SALLAMAKTAN VAZGEÇMELİ"

Baba oğul arasındaki taht mücadelesini bizim için önemi yok. Biri baba biri oğul olmuş bize ne. Su alan gemi dümenine kim gelmiş önemi yoktur. Asıl mesele muhalefetin millete parmak sallamaktan vazgeçmesidir. Asıl mesele ülkenin sorunlarına odaklanmasıdır.

Siyaseti yürütürken Türkiye eksenine bağlı kalalım diyoruz. Milli konularda farklılıkları bir kenara bırakabilip buluşabilmeliyiz. Her seçim sonrası bize oy verenlerle siyasi tercihi farklı olanlara da el uzattık. Gönül kapılarımızı tüm vatandaşlarımıza sonuna kadar açtık. İdeolojik ön yargılarından bir türlü sıyrılamadılar. Meselelere Türkiye merceğinden bakamadılar. Türk siyasetinin nereye evrildiğini göremediler. Yaşanan gelişmeleri doğru analiz edemediler. Küçük olsun benim olsun mantığını terk edemediler. Bir iki hafta değişir gibi yapıp eski siyaset yapıl tarzlarına geri döndüler. Halka tepeden bakan faşist zihniyet varlığını korumayı başardı. Samimi bir özeleştiri vermek yerine yenilgi vatandaşa çıkarılıyor. Depremzede kardeşlerimize yönelik hakaretlerin ardı arkası kesilmiyor. Oy vermedi diye kırsaldaki vatandaşımız aşağılanıyor. Kimi kalemşörler nefret kusmaya devam ediyor. Faşist zihniyetin sorgulanmasına izin verilmiyor.

Muhalefetin büyüttüğü canavarla yüzleşmek mecburiyetinde kaldı. Bize karşı kullandıkları trol ordusu ile tetikçi kalemler oklarını sahiplerine çevirdi. Hedef tahtasına bu sefer muhalefeti yerleştirdi. AK Parti'ye karşı kullandıkları aparatların hepsi muhalefete yöneldi. Masadan kalkan ortaklarına yaptıklarının aynısına kendileri muhatap oluyor. Biz bu konuda tüm samimiyetimizle uyardık Rakibi ısırıyor diye Akrep beslenmeyeceği konusunda uyardık. Haklı çıktığımızı görüyoruz. Muhalefetin hatasını anlamasını diliyoruz. Muhalefet ne yaparsa yapsın işimize bakıyoruz. Onlar kavga gürültü ile vakit öldürürken biz eser zincirine yenilerini eklemişsek önümüzdeki 5 sene de sürdüreceğiz.

Eski kabine üyelerimize emekleri için teşekkür ediyorum. Başkanlık yaptıkları komisyonlarda birikimleri ile göz dolduracaklardır.

TBMM Başkanlığı'na cumhur ittifakı aday gösterdiği Sayın Numan Kurtulmuş seçildi. Kurtulmuş'un görevini hakkı ile yerine getireceğine inanıyorum. Ortaklarımıza tekrar teşekkür ediyorum. Aynı şekilde 27. dönem Meclis başkanlığı görevini yerine getiren Şentop'a teşekkürlerimi sunuyorum.