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19 Mayıs 2023 Cuma 14:52:00 - Güncelleme:19 Mayıs 2023 Cuma 14:52:00

Başkan Erdoğan: Milletim bizi yanıltmayacak!

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Başkan Erdoğan, İstanbul Modern'i ziyaretinde konuştu. Erdoğan, '19 Mayıs'ın ruhunu yaşatıp, gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz. Sanatçılar ve sanat dalları arasında ayrım yapan değil, tüm değerlerini bağrına basan, kuşatıcı bir yaklaşımla hareket ediyoruz' dedi. Başkan Erdoğan, "Bu seçimlerden de temennim odur ki inşallah milletim bizi yanıltmayacak." açıklamasında bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Modern Müzesi'nin yeni bina açılışında konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Bu seçimlerden de temennim odur ki inşallah milletim bizi yanıltmayacak.

Önümüzdeki dönemde kalkınma hamlelerimizi çok daha güçlü ve çok daha kararlı bir şekilde sürdüreceğiz.

Geleceğimizin teminatı evlatlarımıza, üzerinde gururla yaşayabilecekleri büyük ve güçlü bir Türkiye bırakmak istiyoruz. Hedeflediğimiz büyük şahlanışı gerçekleştirmek için ihtiyacımız olan her şeyi tek tek hayata geçirip ülkemizi bugünlere hazırladık.

Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünü 85 milyon olarak ülkemize ve milletimize yakışır bir öz güvenle kutlayacağız.

Temelinden yıkılmaya başlayan Atatürk Kültür Merkezi'ni yeniden yapmak istediğimizde bize nasıl hakaretler ettiklerini hatırlayın.

Sokaklarımızın ateşe verilmesine kadar her yola başvurdular. Sanatçıların üzerinde mahallesi baskısı kurarak sindirmeye çalıştılar.

Sanat dalları arasında ayrı yapan değil, tüm değerlere kucak açan bir anlayışla ilerliyoruz.

Yurt dışına kaçırılan 12 bin eseri ait olduğu topraklara döndürdük.

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