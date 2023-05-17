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Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
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17 Mayıs 2023 Çarşamba 16:41:00 - Güncelleme:17 Mayıs 2023 Çarşamba 16:41:00

Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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Başkan Erdoğan, AK Parti İl Başkanları, Milletvekilleri, Milletvekili Adayları ve Belediye Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor

Etiketler : başkan erdoğan ak parti canlı yayın
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