17 Mayıs 2023 Çarşamba 16:41:00 - Güncelleme:17 Mayıs 2023 Çarşamba 16:41:00
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan, AK Parti İl Başkanları, Milletvekilleri, Milletvekili Adayları ve Belediye Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor
- Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
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- TBMM Başkanı Şentop, 81 il, KKTC ve Azerbaycan'dan gençlerle bir araya geldi
- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Almanya'da iki Türk gazetecinin gözaltına alınmasını kınadı
- Yurdun kuzey ve batı kesimleri için yerel kuvvetli yağış uyarısı