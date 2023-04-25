Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Öğretmenlerimizin yüzde 75'inin bizim dönemimizde göreve başlaması önceliklerimizin en başına eğitimi yerleştirmiş olmamızın en göstergelerindendir. Ülkemizi bu alanda da Türkiye Yüzyılı'na hazırladık. Gecesini gündüzüne katan öğretmenlerimizin sorunlarını çözmek bize nasip oldu.

Şehit öğretmenlerimizi rahmetle anmak istiyorum."

Önce vatanına milletine ailesine hayırlı evlatlar yetiştirmek için çalışıp didinirken canlarını feda eden öğretmenlerimizi rahmetle anmak istiyorum. Gözümüzün nuru evlatlarımızı dolayısıyla geleceğimizi emanet ettiğimiz öğretmenlerimiz için ne söylesek kafi gelmez. Böyle atamalarla, öğretmenlik meslek kanunu ile vefamızı gösteriyoruz. Sizlerin yanınızda olduğumuzu göstermeye devam edeceğiz. Bu arada sözleşmeliden memur statüsüne geçen öğretmenlerimize de kadrolarının hayırlı olmasını diliyorum.

MAYIS AYINDA 45 BİN ATAMA YAPILACAK

Mayıs ayında gerçekleştirmeyi planladığımız 45 bin yeni sözleşmeli öğretmen ataması gibi müjdelerle sizlerin yanında olduğumuzu göstermeyi sürdüreceğiz.

Kariyer sistemi getiren bu kanunla mali ve sosyal haklarda iyileşme yaptık. Birileri ortalığı karıştırmak için harekete geçti. Öğretmenlerimiz kazanımlarına sıkı sıkıya sahip çıktı. Baş öğretmen ve uzman öğretmen unvanlarını alan öğretmenlerimiz mali haklarından da yararlanmaya başladı. 517 bine yakın öğretmenimizi bir kez daha tebrik ediyorum. Baş öğretmen maaşı 25 bin uzman öğretmen maaşı da 22 bin 500 lirayı buldu. Her iyileştirmeden öğretmenlerimiz de yararlanmaya devam edecektir.

Ülkemizi dünyaya örnek olacak bir duruma çıkarmakta kararlıyız. Çocuklarımıza gençlerimize vereceğimiz en büyük hediye onları bu özgüvene sahip kılmaktır. Eğitim öğretimle birlikte teknolojiye yaptığımız yatırımların gerisinde bu gaye vardır. Biz milletimizin kendisine imkan sağlandığında ve fırsat verildiğinde neler yapabileceğini çok iyi biliyoruz. Siyasi, ekonomik, kültürel her alanda başarılı olan vatandaşlarımızın bu başarıları katlayarak artıracağından şüphe duymuyoruz.

ERDOĞAN LİSEDEKİ ANISINI ANLATTI

Lise yıllarında bir öğretmenimiz vardı ve bize bir örnek mektup okumuştu:

"Varlık sebebim bana edebi öğreten muhterem hocam" mektup böyle başlıyor. Şu edebe bak, nasıl bir mektup ve hocasına bu başlıkla mektup yazıyor. İnanıyorum ki hocalarımız aynı şekilde öğrencilerine böyle edebiyatı öğretmeye devam edecek.