Başkan Erdoğan, Akyazı Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi Açılış Töreni'nde konuştu.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Akyazı'da caddenin sağında ve solunda muhteşem bir katılım olmasının kendilerine bir şey gösterdiğini vurgulayarak, "Akyazı ne diyor biliyor musunuz? 'Biz 14 Mayıs'a hazırız' diyor. Sakarya ne diyor? 'Biz gümbür gümbür akıyoruz, 14 Mayıs'a hazırız' diyor." ifadelerini kullandı.

Açılışa katılan vatandaşlara, "İnşallah 14 Mayıs'ta bay bay Kemal'i gönderiyor musunuz? Onun buradaki uzantılarına gereğini yapıyor musunuz? Cumhur ittifakına Sakarya'da iş başında güvenle yola devam diyor musunuz?" sorularını soran Başkan Erdoğan, vatandaşlardan "evet" yanıtını aldı.

Bunun üzerine teşekkür eden Başkan Erdoğan, vatandaşların Ramazan Bayramı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik etti.

"14 Mayıs'ta bunlara gereken dersi vermemiz lazım"

Necip Fazıl Kısakürek'in Sakarya Türküsü şiirinden "Sakarya saf çocuğu masum Anadolu'nun/Divanesi ikimiz kaldık, Allah yolunun." dizelerini okuyan Başkan Erdoğan, "Öyleyse 14 Mayıs'ta bunlara gereken dersi vermemiz lazım. Ben Sakarya'nın bu dersi vereceğine inanıyorum. Gazi Mustafa Kemal'in çocuklarımıza adadığı bu önemli günün temsil ettiği Milli Mücadele ruhunu hiçbir zaman kaybetmedik, kaybetmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, vatandaşların "Dik dur eğilme, Sakarya seninle" şeklinde tezahüratta bulunması üzerine, "Bundan şüpheniz var mı? 21 sene değil, 40 yıl dik durduk, dikleşmedik ve bu millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik." dedi.

Kendi hikayelerine, milleti sevmekle ülkeyi sevmekle vatanı sevmekle başladıklarını anlatan Başkan Erdoğan, "Her günümüze, her haftamıza, her ayımıza her yılımıza bu aşkla, bu sevdayla başladık ve devam ettik." diye konuştu.

"TCG Anadolu'ya 'maket gemi' diyenlere en güzel cevabı gemimizi ziyaret eden 70 bin-80 bin kişi verdi"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "TCG Anadolu'ya 'maket gemi' diyen bu 7'li masanın mensuplarına en güzel cevabı şu ana kadar bu gemimizi ziyaret eden 70 bin-80 bin kişi verdi. Bu insanlar durup dururken oraya gelmedi. Saatlerce kuyrukta beklediler. Neden? Bu muhteşem eseri görmek için." dedi.

Başkan Erdoğan, Sakarya'da Akyazı Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, imanın gereği olarak umutlarını asla yitirmediklerini söyledi.

Mehmet Akif Ersoy'un "İmandır o cevher ki ilahi ne büyüktür/ İmansız olan paslı yürek, sinede yüktür." dizelerini okuduktan sonra "Ne demek istediğimi anladınız değil mi?" diye soran Başkan Erdoğan'a vatandaşlar "Evet" yanıtını verdi.

Başkan Erdoğan, deprem bölgesindeki vatandaşları asla yalnız bırakmadıklarını belirterek dün de Kahramanmaraş'ta, Nurdağı'nda olduğunu hatırlatıp orada konutların teslimini yaptıklarını anımsattı.

Bugüne kadar Cumhur İttifakı olarak 4-5 kez bölgeye gittiklerini anlatan Başkan Erdoğan, ancak birilerinin de "turist" olarak gittiklerini, kendilerinin ise turist olarak değil, iş yapmaya gittiklerini ifade etti.

"Asrın felaketi"nde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Başkan Erdoğan, Sakarya'nın bu acıyı iyi bildiğini söyledi.

Başkan Erdoğan, bundan 24 sene önce, 17 Ağustos 1999'da Sakarya ile Marmara Bölgesini hemen hemen tamamında meydana gelen depremin acı hatıralarının yüreklerinde hala taze olduğunu dile getirerek "Türkiye bugün 1999'a göre her bakımdan fersah fersah ileride bir ülke olarak 6 Şubat depremlerinin yaralarını daha hızlı sarıyor. Depremin 75'inci gününde ilk köy evlerini teslim etmeyi başaracak bir süratle çalıştık. İnşallah 650 bin yeni konut inşa ederek deprem şehirlerimizi tamamen ayağa kaldıracağız." diye konuştu.

"BU 7'Lİ MASA İYİCE DAĞITTI"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ülkenin tamamını depreme hazırlamak için kapsamlı kentsel dönüşüm projeleri yürüttüklerini anlatarak şöyle devam etti:

"Muhtemel bir depremde, en büyük tehditle karşı karşıya olan İstanbul'dan başlayarak tarihi bir dönüşüm kampanyası başlatıyoruz. İstanbul'da riskli konutunu dönüştürmek isteyen vatandaşlarımıza, dönüşüm bedelinin yarısını hibe olarak veriyor, kalan yarısına da çok uygun şartlarda borçlanma imkanı getiriyoruz. İnşallah her yıl 300 bin konutu bu şekilde dönüştürerek, 5 yıl içinde İstanbul'daki riskli yapıların tümünü yenilemeyi hedefliyoruz. Ülkemizin tamamındaki riskli yapıları dönüştürecek çalışmaları da elbette ihmal etmiyoruz. Huzur olmadan, emniyet olmadan, istikrar olmadan, yatırım olmadan, üretim olmadan, kalkınma olmadan geleceğimize nasıl güvenle bakabiliriz? Bizim milletimize en büyük vaadimiz işte budur."

"Bay bay Kemal'in bu tür vaatleri var mı? Hak getire. Bol bol yalan." diyen Başkan Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Londra'daki tefecilerden 300 milyar dolar getirecekmiş veya getirmiş. Eroin, esrar kaçakçılarının paralarını buraya getirecekmiş. Düşünebiliyor musunuz? Bay bay Kemal'in işi ya Kandil'deki teröristlerle, bu teröristlerin parlamentodaki uzantılarıyla. Sormak lazım bu CHP'li kardeşlerime, yahu bu adamın parlamento odasında niçin PKK'nın uzantılarıyla görüşüyor? Niçin genel merkezinde görüşemiyor? Acaba o kapalı kapılar arkasında ne görüştü, ne yaptı? Açıkla. Açıklayamaz. Ne diyorlar? Diyarbakır'da 51 vatandaşımızın ölümüne neden olan Selo'yu çıkaracakmış. Ne diyor? Teröristbaşı Öcalan'ı çıkaracakmış. Bu ülke, terör devleti değildir. Türkiye asla bu terör örgütlerinin oyuncağı değildir. Peki, bay bay Kemal bunları söylerken bayan Meral ne söylüyor? Aykırı bir ifadesi var mı? 'Ya ne diyorsun sen ortak?' diyor mu? Bu 7'li masa iyice dağıttı. Şimdi, bu 7'li masayı benim Sakaryalı kardeşlerim Akyazılı kardeşlerim inanıyorum 14 Mayıs'ta da siz dağıtacaksınız."

"BUGÜN ALTAY TANKIMIZI SİLAHLI KUVVETLERİMİZE TESLİM EDECEĞİZ"

Erdoğan, konuşması esnasında alandaki vatandaşların ellerinde tuttukları "Yedi düvelli masa, sana vız gelir büyük usta", "Çok az kaldı geliyor Milli Muharip Uçağı", "Kazanan Türkiye, Togg'un varsa bas gaza" yazılı pankartları okudu.

Ardından sözlerine devam eden Erdoğan, Mavi Vatan'ın bekçisi TCG Anadolu'yu bugün Sarayburnu'ndan Karadeniz'e uğurladıklarını hatırlatarak şunları kaydetti:

"Son 1 hafta, 10 günde TCG Anadolu uçak gemimizi nereye uğurlayacağız, biliyor musunuz? İzmir'e. Şöyle 1 hafta-10 gün de İzmir'de kalmasında fayda var. Ne anlama geliyor, herhalde anladınız değil mi? Fazla teferruatına girmeyeyim. İnşallah oradan farklı mesajlar vereceğiz TCG Anadolu'yla. TCG Anadolu'ya 'maket gemi' diyen bu 7'li masanın mensuplarına en güzel cevabı şu ana kadar bu gemimizi ziyaret eden 70 bin-80 bin kişi verdi. Bu insanlar durup dururken oraya gelmedi. Saatlerce kuyrukta beklediler. Neden? Bu muhteşem eseri görmek için."

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu ülkede bir toplu iğneyi yapamayan dönemlerden geldiklerini, şimdi İHA'ları, SİHA'ları, AKINCI'yı, Kızılelma'yı yaptıklarını anlatarak "Bu tabii bunları rahatsız edecek. Şimdi bugün, burayı bir tarih özdeşi haline getirdik. Ne yapacağız? Arifiye'de bugün Altay tankımızı Silahlı Kuvvetlerimize teslim edeceğiz. Allah'a hamdolsun sonunda onu da yaptık. Bugüne kadar ülkemize kazandırdığımız demokrasi ve kalkınma altyapısı üzerinde Türkiye Yüzyılı'nı inşa etme sözüyle bir kez daha karşınızdayız." ifadesini kullandı.

"TCG ANADOLU'NUN İKİ KATI BÜYÜKLÜĞÜNDE UÇAK GEMİSİ DE YAPACAĞIZ"

Başkan Erdoğan, "(TCG Anadolu) Onun iki katı büyüklüğünde uçak gemisi de yapacağız ve böylece mavi denizlerde uçak gemilerimiz çok daha farklı bulunacak." dedi.

Başkan Erdoğan, "Norveç, doğal gazının, petrolünün belli oranını, yüzde 25 gibi, rezerv olarak kullanır ve gençliğine tahsis ederdi. Benzerini inşallah ülkemizde yapacağız." şeklinde konuştu.

Başkan Erdoğan, "Şunu çok açık, net söylüyorum 14 Mayıs'tan sonra özellikle gıdada her türlü yanlış yola gidenlere, yapacağımız yasal düzenlemelerle gereken dersi vereceğiz." açıklamasında bulundu.

Başkan Erdoğan, "Enflasyonu kalıcı olarak tek haneli rakamlara düşürecek adımları kararlılıkla atmayı sürdürüyoruz." dedi.

Başkan Erdoğan, "(Şehir hastaneleri) Şimdi önümüzde İzmir var, İzmir'i açacağız. Yani 20 vilayette bu hastaneler devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, "Bay Bay Kemal, bu milletin mayası sağlam ve 14 Mayıs'ta da sana gereken dersi, Allah'ın izniyle verecek." şeklinde konuştu.

Başkan Erdoğan, "Benim Kürt kardeşlerim, Rabbimizin hükmü gereği, ayrıma tabi tutulmadan bizim kardeşimizdir." açıklamasında bulundu.

Başkan Erdoğan, "Bizim Sünnilik, Alevilik, Şiilik diye bir dinimiz yok, bizim dinimizin tek adı var, o da İslam'dır, dini kimliğimizin tek bir adı var o da Müslümanlıktır." dedi.

Başkan Erdoğan, "(Kılıçdaroğlu) Bu zata kimse inancını, mezhebini, meşrebini sormadı. Bu zatı kimse bu kimlikleri üzerinden herhangi bir ithama da maruz bırakmadı." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, "Niçin yaşın 74'e geldikten sonra, birden bire mezhebi kimliğinle kamuoyunun huzuruna çıkma ihtiyacı duydun?" şeklinde konuştu.